Monserrato al Fiaba Day: “I bisogni dei cittadini devono tornare davvero al centro della vita politica”

Stamattina presso il Molo della CAPITANERIA E CALATA DARSENA DEL PORTO DI CAGLIARI si è tenuto il FIABADAY Cagliari.

Si è trattato di un evento organizzato in collaborazione con la Capitaneria di porto e l’Associazione Alzheimer Cagliari, patrocinato dalla RAS – Regione Autonoma della Sardegna, dal Comune di Cagliari Pagina Istituzionale, CSV Sardegna Solidale e IRC Comunità.

La giornata è stata un momento di inclusione e sensibilizzazione sul tema delle barriere architettoniche e culturali, con il coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio che svolgono con impegno e dedizione attività a favore delle persone con disabilità e a ridotta mobilità.

In apertura della giornata i saluti delle autorità presenti tra cui anche il Comune di Monserrato con l’Assessora alle Politiche sociali, Lavoro, Famiglia e Ufficio Europa Tiziana Mori la quale ha specificato nel suo intervento che “ogni città dovrebbe divenire un luogo fisico di progettazione partecipata ove i bisogni dei cittadini tornino al centro delle decisioni delle amministrazioni comunali” .

Aggiunge poi la Mori che questo è” il fine che sta perseguendo il Comune di Monserrato grazie alla lungimiranza del Sindaco Tomaso Locci” dove ci si sta “impegnando per far dialogare i progettisti sociali con quelli tecnici per consentire a tutti i cittadini una partecipazione attiva alla vita della città”.

Gli organizzatori dell’evento hanno precisano che “quest’anno hanno deciso di focalizzare la campagna di sensibilizzazione sulla città intesa come spazio fisico di progettazione e come luogo di relazioni, in quanto dal suo grado di accessibilità dipende la possibilità per tutti i cittadini di muoversi liberamente, accedendo ai servizi offerti e mantenendo una vita sociale attiva. L’accessibilità deve innalzare il livello di comfort dello spazio urbano, eliminando gli ostacoli che impediscono il raggiungimento di pari opportunità per tutti, ognuno nella sua diversità”.