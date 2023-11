Monserrato, addio all’amato parroco don Sergio Manunza

Monserrato saluta il suo parroco don Sergio Manunza: dopo 24 anni passa la custodia del SS Redentore e dei suoi fedeli a don Nicola Ruggeri. Il sindaco Tomaso Locci: “È stato una guida non solo spirituale ma anche come persona e per noi cittadini, per la nostra comunità ha fatto tanto, ha dato una grandissima mano d’aiuto a tante persone che hanno bisogno”.

Andrà a Sestu presso la chiesa di San Giorgio Martire il don tanto amato dalla città dell’hinterland cagliaritano: una cerimonia in consiglio comunale solo per lui per salutarlo con affetto e stima da sindaco, giunta, presidente del consiglio e consiglieri a nome di tutta la comunità. Questa mattina alle ore 10 si svolgerà in Comune un consiglio celebrativo, “regaleremo una targa perché è un uomo che per 24 anni ha dato una mano d’aiuto alle persone bisognose e quindi ci sembrava opportuno rendergli giustizia anche dal punto di vista istituzionale, vista l’opera che ha fatto per la nostra comunità e, sicuramente, il buon Dio io gli renderà atto. Di sera, alle 17:30, ci sarà la messa col saluto dei parrocchiani e della comunità”.