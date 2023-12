Monserrato, a spasso tra le auto parcheggiate: malvivente filmato dalle telecamere

È accaduto la notte scorsa, un po’ dopo le 5: dalle immagini delle telecamere si vede bene un uomo che “spera” di trovare le autovetture parcheggiate aperte, ma senza successo. Nessun danno registrato, almeno questa volta, ma il segnale è forte e chiaro: i malintenzionati sono sempre in agguato, pronti a colpire. E non vengono fermati nemmeno dagli occhi elettronici presenti in tutto il territorio, fortemente voluti dall’amministrazione in carica guidata dal sindaco Tomaso Locci proprio per garantire maggiore sicurezza alla popolazione. In questo caso, a sorprendere lo “sprovveduto”, è stato l’impianto di un residente che ha, pressoché, quasi subito notato l’anomalia all’ interno della sua proprietà. Ha scavalcato la recinzione della casa con la “speranza” che qualche macchina fosse aperta. Niente da fare, è andato via a mani vuote, ma il segnale è forte è chiaro: massima attenzione, insomma, anche con questo intento sono state diffuse dal cittadino le immagini dell’ incursione notturna, per mettere in guardia un po’ tutti.