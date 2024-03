Monserrato: a 11 anni ha realizzato un rilevatore di pressione, temperatura e umidità

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si è svolto ieri al Marconi l’evento dedicato “alla celebrazione dell’hardware open source Arduino. In tutto il mondo, appassionati, maker e professionisti si riuniscono per partecipare a workshop, conferenze e mostre, con l’obiettivo di condividere conoscenze e ispirare la creatività nella comunità tecnologica”. Il socio più giovane frequenta l’istituto Comprensivo di Via Capo D’Orso e ha solo 11 anni: “È il più giovane, di grande ingegno e creatività” ha spiegato il sindaco Tomaso Locci. “Complimenti a Leonardo, bellissima manifestazione, tante persone si sono ritrovate a condividere ingegno e tecnologia attraverso l’Arduino: un insieme di software e hardware programmabili tramite script”. Una grande dote, dunque, per il piccolo ma grande Leonardo che, attraverso la tecnologia ha espresso le sue promettenti potenzialità di creatività.