Monserrato, 40 nuovi parcheggi con 400mila euro e uno spazio verde

A Monserrato 40 nuovi parcheggi nel centro storico della città: 400 mila euro per realizzare l’area sosta che sarà abbellita con uno spazio verde, a giorni verrà presentato il progetto definitivo. Un po’ di respiro per i tanti cittadini che ogni giorno devono fare i conti con la carenza di parcheggi soprattutto nelle vie del centro abitato: strade troppo strette per consentire la sosta, poiché impedirebbero ai mezzi di soccorso di poter transitare in caso di necessità. Ed è così che, quotidianamente, diventa una sfida come vincere un terno al lotto reperire uno spazio dove poter parcheggiare regolarmente la propria automobile. Il progetto verrà realizzato entro l’anno, 400 mila euro i fondi necessari già recuperati grazie all’avanzo di bilancio approvato i mesi scorsi. Sorgerà esattamente in via Monte Marganai assieme a una piccola area verde. A comunicare la notizia è il sindaco Tomaso Locci che esprime “grande attenzione sia alle opere che ai servizi per i nostri cittadini”. Un progetto pensato, studiato e realizzato, soprattutto, dai responsabili del settore, Raffaele Nonnoi, Ignazio Tidu, Saverio De Roma, che, in sinergia con “tutta la nuova maggioranza lavoriamo per il bene della città”.