Lacrime nel mondo degli eventi e delle serate musicali a Cagliari, è morto a 57 anni Antonio Abis, per tutti semplicemente Tonio. È stato lo storico buttafuori della discoteca K2 di Assemini nei miti anni Novanta e, da tempo, lavorava insieme a dj Sandro Murru, organizzando tutti i suoi spettacoli in giro per la Sardegna. Sui social lo ricorda in lacrime: “Non avrei voluto scrivere una cosa simile. Sarai sempre con me nella vita di tutti i giorni nelle nostre serate e i dj show. Antonio, amico mio fraterno, eri sempre al mio fianco in tutte le cose che facevo nella vita privata e vita lavorativa. Sei andato via troppo presto, grazie per tutto quello che ci hai dato”.

Un messaggio toccante arriva anche dal fratello Fabrizio, sommelier: “Ciao fratellone.