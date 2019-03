Incidente stradale questo pomeriggio sulla statale 128, all’altezza di Monastir. Per cause in fase di accertamento, due auto, una Ford Fiesta e una Opel Astra, si sono scontrate frontalmente. Quattro i feriti, non gravi, che sono stati trasportati dagli operatori del 118 in codice verde al pronto soccorso. Sul posto la polizia stradale per i rilievi.