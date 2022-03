Monastir, rubano 90 metri di cavi di rame: denunciati dai carabinieri

Ieri a Monastir, i carabinieri della locale Stazione, ad esito delle indagini intraprese dopo la denuncia di furto formalizzata nella mattinata precedente da un libero professionista, hanno denunciato per furto aggravato una 47enne ed un 44enne, entrambi disoccupati e con precedenti denunce a carico. I due sono stati individuati quali autori del furto di alcuni spezzoni di cavo elettrico in rame per una lunghezza complessiva di 90 metri circa, asportati dal terreno del denunciante in località Piscinas Acqua, in agro di Monastir. Entrambi erano in possesso della refurtiva nel momento in cui sono stati fermati dai carabinieri.