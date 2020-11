Monastir, rissa e devastazione nel centro d’accoglienza: otto migranti denunciati

Sono 8 i cittadini stranieri denunciati dalla polizia per i disordini avvenuti la sera di domenica nell’ex scuola penitenziaria di Monastir, riadattata da tempo a centro di accoglienza. Domenica, un gruppi migranti ha dato vita a una rissa, arrivando anche “a spaccare letti e utilizzando i tubi dei letti come spranghe”, come denunciato dal Sap. L’attività di indagine, immediatamente intrapresa, ha consentito di individuare i responsabili: nei guai cinque algerini e 3 tunisini, che sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per i reati di rissa, resistenza e devastazione.

La loro posizione è al vaglio dell’ufficio immigrazione anche per l’adozione di provvedimenti amministrativi da parte del questore. L’attività prosegue per l’individuazione di ulteriori autori dei reati.