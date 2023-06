Sanluri piange Maristella Tinti, morta 4 mesi dopo il marito: “Veterinaria dal cuore d’oro”

Sanluri è un paese sotto choc. Strade quasi deserte, un silenzio spettrale avvolge il paese del Medio Campidano da quando si è saputo che Maristella Tinti non c’era più. Se n’è andata ad appena quattro mesi di distanza dal marito, Marcello Lampis. Sul suo corpo, i carabinieri, non hanno trovato nessun segno di violenza e la salma è stata restituita ai parenti. La Tinti, 53 anni, aveva subìto la perdita del marito lo scorso 14 febbraio: Lampis era stato stroncato da un carcinoma al pancreas in appena due mesi. Un dramma, con tutta Sanluri sotto choc per la morte di un veterinario stimatissimo. Dopo un periodo molto difficile, la Tinti aveva trovato la forza di riaprire l’ambulatorio di via Carlo Felice, per tornare a curare i tanti cani e gatti che, insieme al marito, seguiva da decenni. Poi, però, è ripiombata la tristezza: nel suo ultimo post pubblico su Facebook, Maristella Tinti aveva scritto frasi legate alla solitudine ed alla difficoltà ad andare avanti.

“Siamo molto addolorati per la scomparsa di Maristella”, afferma il sindaco di Sanluri, Alberto Urpi, raggiunto dalla tragica notizia. “Lei e Marcello erano una coppia molto affiata, hanno fatto e dato tanto per la comunità sanlurese. Mi auguro davvero che, prestissimo, possano incontrarsi di nuovo in cielo e stare, per sempre, insieme”.