Monastir, lavoratori in nero e sporcizia nel ristorante: cibo sequestrato e maxi multa

Sporcizia, alimenti non tracciati e quattro lavoratori in nero. Un 50enne di Monastir, gestore di un circolo privato utilizzato come ristorante e pizzeria, è finito nei guai. I carabinieri della stazione cittadina, insieme ai colleghi del Nas, hanno trovato tante irregolarità nel locale. I militari hanno sequestrato dieci chili di pesce, quindici di carne e altri prodotti alimentari: tutti cibi ritenuti pericolosi e già distrutti. Non solo: tra le cucine e la sala sono stati trovati un cuoco, un addetto cuoco e due camerieri in nero. Nessun contratto per loro, un fatto che ha ulteriormente aggravato la posizione del proprietario del locale. Che, alla fine, è anche stato multato e dovrà pagare ben 4500 euro.