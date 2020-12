Momenti di terrore per una donna a Cagliari, stalker la minaccia di morte: nell’auto un machete

Cagliari, i carabinieri del Radiomobile hanno arrestato ieri sera F. A., milanese di 47 anni residente ad Assemini, per atti persecutori nei confronti di una donna di 46 anni.

Alle13 circa di ieri la donna è stata prima raggiunta presso la propria abitazione dall’uomo che le ha reso la vita impossibile e che, nella circostanza, ha preso a pugni la porta di casa, chiedendole indietro 800 euro che in passato lui avrebbe speso per lei. Successivamente la donna è stata minacciata di morte al telefono e, in un momento ancora successivo, raggiunta di nuovo presso la propria abitazione dal persecutore. La donna, terrorizzata, temendo per la propria vita ha chiesto aiuto ai carabinieri chiamando il 112. Il persecutore è stato fermato in via Capitana da un equipaggio della Sezione Radiomobile del NOR di Cagliari e trovato in possesso di un coltello del tipo machete, di 40cm (26 di lama) a seguito di perquisizione veicolare.