Momenti di paura ieri pomeriggio per un grosso incendio a Quartucciu

Momenti di paura ieri pomeriggio per un grosso incendio che ha interessato l’agro della cittadina in prossimità del centro commerciale: fumo e fiamme hanno avvolto sterpaglie e cannetti a due passi dal parco di Molentargius. In azione una squadra del NOS Quartu S.E. – Protezione Civile , Volontari del VAB Sinnai, VVF e la pattuglia del Corpo Forestale della Stazione di Cagliari. Il rogo, grazie al pronto intervento, è stato domato in poco tempo, numerose le segnalazioni giunte agli enti preposti che, in pochi minuti, hanno messo in allerta chi si prodiga ogni giorno a contrastare la piaga degli incendi. Per qualche attimo si è tenuto che le fiamme avessero coinvolto la riserva naturalistica dove i fenicotteri rosa sono alle prese con i giovani pulli che popolano il territorio. Ieri, il forte vento di maestrale ha agevolato i numerosi incendi che hanno caratterizzato la giornata e per oggi la Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo bollettino di previsione di pericolosità media (codice giallo) anche per la zona di Cagliari. “Le condizioni sono tali – puntualizza il bollettino – da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione medie che, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall’impiego di mezzi aerei “leggeri” della Regione”.