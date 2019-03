Momenti di paura a Elmas: auto in fiamme in via dei Garofani, in azione i vigili del fuoco. Da segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115 i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari sono intervenuti alle 14:45 circa per l’incendio di un autovettura in sosta in via dei Garofani nel centro abitato del comune di Elmas (CA). Sul posto è stata inviata la squadra VVF di Pronto intervento della sede centrale del Comando di viale Marconi, giunta sul posto con un APS (auto pompa serbatoio), spente le fiamme che hanno coinvolto l’intera autovettura, messa in sicurezza l’area e la sede stradale. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.