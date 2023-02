Molestie, pedinamenti e atti persecutori: stalker allontanato dalla vittima a Sanluri.

Ieri a Sanluri, dopo gli accertamenti svolti in seguito alle querele presentate presso da una quarantaseienne del luogo per gli atti persecutori subiti (pedinamenti, continui messaggi sul cellulare e molestie di vario genere), i carabinieri hanno ottenuto a carico del molestatore un’ordinanza applicativa di misura cautelare. All’uomo, gravemente indiziato per i reati denunciati dalla ex compagna, è stato fatto divieto di avvicinarsi alla persona offesa, alla dimora, al luogo di lavoro e agli altri luoghi da lei abitualmente frequentanti e di mantenere la distanza di almeno 500 metri dalla propria vittima, nonché di non comunicare con lei attraverso qualsiasi mezzo anche telematico. Eventuali inosservanze di tali prescrizioni porterebbero a misure ancora più restrittive e, in ultima istanza, anche al carcere.