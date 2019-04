Molentargius, uova dei fenicotteri ricoperte di fango: “Disastro causato dal maltempo”

Una fotografia, “scattata dall’Asse Mediano” che mostra tanto fango e le uova dei fenicotteri sporche “e ammassate”. Lo scatto, inviato alla nostra redazione, arriva dal fotografo Davide Mocci, uno dei tanti che, di frequente, bazzica anche nell’area “green” di Molentargius: “Ecco il distrasto che il maltempo ha causato a Cagliari nell’area di nidificazione dei fenicotteri, l’acqua e il vento hanno portato via e ammucchiato tutte le uova deposte da pochi giorni in quel punto, ma adesso il parco dirà che sono stati i fotografi visto che ultimamente gli stanno attaccando pubblicamente, senza motivo a parer mio, salvo qualche amatore sprovveduto che va fermato, perchè tutti gli amici e colleghi che conosco sono ottimi professionisti e lavorano come me nel settore ambiente da decenni, quindi il parco pensasse a rendere fruibili i capanni per l’osservazione e la documentazione anzichè vietare di fatto l’accesso a chi svolge questa importante professione in tutta sicurezza ed esperienza”. La polemica mossa da Mocci riguarda un messaggio, diramato pubblicamente dai piani alti del parco, a proposito delle fotografie dei fenicotteri che circolano sui social.

“Diversi utenti hanno segnalato la presenza sui social di immagini della nidificazione in atto dei Fenicotteri, che sembrerebbero effettuate a distanza ravvicinata e da aree non aperte alla libera fruizione. L’Ente Parco ha cura di trasmettere tali segnalazioni alle autorità di pubblica sicurezza preposte alla vigilanza ambientale ed al contrasto penale di questo genere di illeciti e pubblica all’inizio della stagione riproduttiva le norme di comportamento da tenersi per non recare disturbo alla avifauna nidificante”.