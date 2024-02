Molentargius, il gattino Nicola colpito da un proiettile di un fucile a pallettoni: ha perso un occhio

Alla redazione di radio zampetta sarda arriva un vero SOS, ci segnalano un giovane gattino a Molentargius senza un occhio, durante la pappa dalla cavità orbitale fuoriesce il cibo causando infezioni ricorrenti. Ivana, una volontaria si offre per la cattura e da lì lo sfortunato micio, entra a far parte delle ali protettrici della nostra volontaria.

Quale sia stata la causa più probabile è quella di un proiettile di un fucile a pallettoni che gli ha completamente distrutto la struttura interna del palato con la perdita dell’ occhio.

Nicola è stato nel frattempo stabilizzato, castrato, testato negativo felv e fiv, è stato sottoposto a biopsia per escludere la presenza di cellule tumorali.

L’ Intervento sarà complesso e lungo, il nostro micio di Molentargius dovrà essere nutrito attraverso sondino gastrico, nel seguente link la Dott.ssa Demontis dell’ ambulatorio BARONE ROSSI di Cagliari ci spiega dettagliatamente l’ esecuzione e l’ importanza di sottoporre Nicola a questo intervento.

Ringraziamo il vostro buon cuore, con le donazioni ricevute abbiamo quasi raggiunto l’ importo di 600€ per pagare l’ intervento al quale però si deve aggiungere il cibo sondinabile che ci costa al giorno 11€ circa moltiplicato per almeno 2/3 settimane, in base alla reazione di cicatrizzazione.

Chi ci segue sa bene che siamo privati cittadini con tanti recuperi e le spese tra sterilizzazioni, terapie per parassitosi, rinotracheite, pappe, farmaci e patologie varie sono davvero tante.

Abbiamo aggiunto nella lista dei desideri Amazon il recovery liquid sondinabile della royal canin che si può acquistare solo online, ne abbiamo già ordinato 9 quindi ce ne servono almeno altri 12 flaconi.

Se continuate a supportarci abbiamo la forza per affrontare questa sfida che ci incute paura per la complessità dell’ intervento, ma che il nostro Nicola deve affrontare per condurre una vita migliore.