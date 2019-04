Moira, pastora di Assemini: “Se non pagheranno il latte un euro al litro la mia azienda fallirà”

Moira Murgia, 40 anni, fa la pastora da un quarto di secolo. Tradizione di famiglia, il padre per decenni ha pascolato le pecore e prodotto latte. E ruota tutto attorno al prezzo dell'”oro bianco” il problema principale che stanno vivendo, ancora oggi, gli allevatori sardi: “Gli attuali settantaquattro centesimi sono pochi, o si muovono a far salire il prezzo a un euro oppure tra un anno dovrò chiudere la mia azienda e non so cosa farò, andrò a chiedere il reddito di cittadinanza”, dice la pastora. “Sto lavorando sottocosto”.

Il progetto di Governo, industriali e associazioni di categoria prevedere il raggiungimento di un euro al litro entro l’autunno: “Sì, ma siamo ancora all’inizio di tutto. Salvini deve interagire e parlare con noi, non con le associazioni di categoria perchè la battaglia del latte l’abbiamo iniziata noi”.