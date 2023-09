Mogoro, malore fatale per un panettiere di 46 anni

Malore fatale per un panettiere di 46 anni: Bernardino Muru è deceduto questa mattina prima delle 6 mentre era al lavoro nel laboratorio di via Gramsci. Inutili i soccorsi del 118 intervenuti sul posto: gli operatori sanitari, allertati dai colleghi, non sono riusciti a salvare l’uomo stroncato da un infarto. Da qualche mese lavorava in paese dopo un’esperienza all’estero, ma il destino è stato tragico e crudele con lui. Sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine locali.