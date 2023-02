Modena-Cagliari, risultato sospeso: la partita è ancora sub iudice

Il risultato della partita di venerdì scorso del Cagliari contro il Modena, finita 2 a zero per i padroni di casa a discapito dei rossoblù di mister Ranieri, resta sospeso. In gergo tecnico resta sub iudice, ovvero in attesa della decisione finale del giudice sportivo che deve evidentemente fare chiarezza su alcuni episodi della gara. E se il giudice accertasse errori tecnici di arbitraggio, potrebbe essere rigiocata. La decisione è attesa per il 13 febbraio.

Le verifiche dovrebbero riguardare sia l’errore tecnico per l’espulsione di Rog che la mancata espulsione di Zappa per doppia ammonizione da parte dell’arbitro Perenzoni, secondo quanto sostiene il Cagliari, che proprio sulla presunta doppia ammonizione ha basato il suo ricorso. La prima ammonizione nei confronti di Zappa è quella in discussione: Perenzoni potrebbe aver alzato il cartellino giallo per le proteste del giocatore nelle confuse fasi che hanno seguito l’espulsione di Rog al 46′. Ma resta da vedere se l’ammonizione era effettivamente diretta a Zappa perché in questo caso la sanzione sarebbe stata annotata dall’arbitro. L’ammonizione all’88’ era invece sicuramente diretta al giocatore, ma non è scattata l’espulsione, e questa sarebbe la prova che la prima ammonizione a Zappa in realtà non sarebbe mai stata comminata. Cosa che però il Cagliari vuole sia accertata dal giudice sportivo che avrà l’ultima parola.

E’ la Lega B a ufficializzarlo, nel comunicato numero 92 del Giudice sportivo pubblicato oggi.