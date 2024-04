“Mix di porta a porta e cassonetti tecnologici: modello Scandinavia per la raccolta dei rifiuti a Cagliari”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Un sistema misto di raccolta differenziata, che tenga conto delle caratteristiche particolari dei singoli quartieri della città, con l’obiettivo di ottimizzare le risorse, abbattere i costi per il cittadino e raggiungere elevati standard per qualità e percentuali di frazionamento dei rifiuti. Un modello innovativo di gestione del servizio da attuare però gradualmente con una fase di transizione per salvaguardare e consolidare ciò che funziona e per introdurre progressivamente, e senza disagi per i cittadini, le pratiche più idonee a ciascun territorio”.

È la proposta di Enrico Ciotti, in corsa per la candidatura a sindaco del centrosinistra alle prossime amministrative di Cagliari, in merito alla gestione dei rifiuti in città e alla modalità di raccolta porta a porta (Pap).

“Oggi – spiega Ciotti – è assurdo mettere in discussione la necessità di proseguire sulla strada della sostenibilità ambientale attraverso una gestione virtuosa dei rifiuti nelle nostre città. Abbiamo visto i risultati ottenuti in termini di riduzione delle emissioni climalteranti e questo anche grazie al contributo dei cittadini nel conferimento dei rifiuti domestici”.

“Il servizio, però – prosegue Ciotti – deve essere migliorato e armonizzato al tessuto urbano, soprattutto, in una realtà come Cagliari, dove ogni quartiere è una storia a sé, per struttura viaria, densità di residenti o di attività commerciali, caratteristiche degli edifici e spazi aperti. Di fronte a un tessuto urbano così fortemente diversificato non possiamo applicare un unico modello di raccolta. Il rischio è quello di andare incontro ad un aumento degli oneri diretti e indiretti per il cittadino e a una progressiva riduzione delle performance nella raccolta”.

“Come è stato dimostrato in altre città e come ho potuto constatare in realtà all’avanguardia come la Scandinavia – aggiunge Ciotti – i sistemi migliori, in grado di garantire prestazioni e risparmio maggiori, sono quelli misti, anche attraverso la digitalizzazione dei processi. Dobbiamo pensare a un mix, in base alle peculiarità delle singole zone, tra raccolta porta a porta e su strada, l’impiego di metodi di conferimento innovativi, cassonetti di ultima generazione e isole ecologiche dislocate nei luoghi che rendono più agevole il conferimento da parte dei cittadini. Penso anche a quei sistemi, oggi adottati in contesti particolari, che valorizzano e monetizzano il conferimento di particolari rifiuti. In Scandinavia, ci sono contenitori che in cambio di bottiglie di plastica e lattine erogano bonus per la spesa o denaro. Lo stesso sistema è adottato in Germania per il vetro”.

“A Cagliari – conclude Ciotti – siamo quasi giunti alla scadenza del contratto d’appalto con l’attuale gestore. È il momento quindi per ripensare il servizio, prevedendo nuovi criteri e clausole nel bando e nel futuro contratto d’appalto. Dobbiamo realizzare un sistema misto, per rispondere adeguatamente alle singole peculiarità del territorio, e flessibile, per essere applicato gradualmente e aggiornato nel tempo per accogliere le continue novità della tecnologia. Oltre alla flessibilità, anche vincoli per il gestore: soprattutto bisogna blindare performance e obiettivi di qualità”.