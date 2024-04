Mistero sulla scomparsa di Gianfranco Bonzi: chattava con una donna che si spacciava per la cantante Dua Lipa

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una storia intricata su cui sta facendo luce anche la trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha visto”. Riguarda Gianfranco Bonzi, portiere di 60 anni, scomparso da Milano lo scorso 23 marzo. L’uomo, dall’estate 2023, aveva iniziato a scambiarsi messaggi con una donna che si fingeva essere la famosa pop star britannica Dua Lipa. Gianfranco, chiamato semplicemente Franco, aveva anche inviato dei soldi a questa donna, fra cui un bonifico di 5 mila euro. Poi, improvvisamente, lei aveva fatto perdere le sue tracce. Un dolore e una delusione per Franco, che aveva deciso di esternare anche su un gruppo Facebook: “Buonasera, questo è il mio ultimo post e anche una delle ultime azioni della mia vita. “- aveva scritto Franco. “La causa è una delusione amorosa che non sono riuscito a reggere” . Il fratello Michele che vive a Chioggia- città di origine della famiglia- ha contattato la nota trasmissione Rai per fare un appello. La giornalista Raffaella Griggi è riuscita a mettersi in contatto con questa donna attraverso il suo profilo Facebook, e le ha confermato di non averlo mai visto di persona ma di aver saputo da un’amica che Franco si troverebbe a Cagliari. Per 50 euro, ha raccontato alla giornalista, sarebbe andata a cercarlo. Ha anche fornito tutti i dati necessari per versare i soldi ma non vedendoli arrivare, ha interrotto ogni comunicazione. I dati forniti dalla donna, però, hanno aiutato a risalire ad alcuni dettagli importanti sulle generalità di questa persona. Dal codice fiscale sarebbe nata nel ‘66 e vivrebbe in Sicilia. Ora è tutto nella mani della polizia postale. Da quanto emerso fino ad ora, Franco non avrebbe avuto alcun motivo per recarsi a Cagliari ma probabilmente la donna potrebbe avere informazioni in più non ancora note. Franco, come dimostrano le telecamere di video sorveglianza, avrebbe portato con sè un trolley grigio e sembrerebbe anche i documenti. Al momento, ogni pista resta aperta.