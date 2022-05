Mistero sul traghetto per la Sardegna: un uomo sparisce durante il viaggio

Si è imbarcato a Livorno diretto a Olbia ma in Sardegna non è mai arrivato. Misteriosa scomparsa a bordo del traghetto Moby Wonder, partito ieri alle 22 dal porto di Livorno e attraccato a Olbia questa mattina poco prima delle 8. Uno dei passeggeri, un uomo di 46 anni di nazionalità romena, Tony Nicolaie, risulta disperso. Secondo quanto hanno raccontato le persone che viaggiavano con lui, l’uomo è stato visto l’ultima volta alle 4 del mattino. All’arrivo in Sardegna, di lui nessuna traccia, ed è perciò scattato l’allarme. Sul posto sono intervenuti la Guardia Costiera di Olbia, con l’ausilio anche di unità cinofile, la polizia e il personale di bordo della Moby. Il traghetto è stato controllato da cima a fondo ma Nicolaie non c’era. Secondo gli inquirenti potrebbe aver deciso di farb perdere volutamente le proprie tracce, ma non si escludono altre piste.