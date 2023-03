Mistero a Santa Margherita di Pula, 30 gatti spariti in un anno: cercasi Teddy e Leon

Chi ci segnala una situazione che sta azzerando il numero dei gatti che popolano la “Comunione La Pineta” e la ” Comunione Perla Marina” è una residente del posto da pochi anni, Elisabetta Bari amante degli animali.

“I gatti nella zona non sono ben graditi, stranamente stanno sparendo senza lasciare traccia.”

Le ipotesi sono diverse, ma non si discostano da possibili avvelenamenti oppure si pensa che alcuni siano stati catturati per essere spostati nella campagna, ancora più agghiacciante è l’ ipotesi che i gatti vengano prelevati da qualche accumulatore.

Continua Elisabetta nella sua sconcertante dichiarazione: ” In un mese sono scomparsi 2 gatti, Leon e Teddy, colgo l’ occasione per lanciare un appello per poterli ritrovare.

Teddy è sparito a fine gennaio, è un gatto maschio sterilizzato di 6 anni.

Buonissimo, mangione e molto coccolone con tutti, circoscritto nel territorio. Mentre Leon è un gatto di 6 mesi circa, maschio che a marzo sarebbe stato sterilizzato.

Massiccio dal pelo lungo colore cipria, coda corta e molto peloso, mangione.

Circoscritto negli spostamenti e diffidente. Si faceva accarezzare e prendere in braccio solo dalla sottoscritta Occhi arancio e miagolio dolce, spariti presso la comunione La Pineta di Santa Margherita di Pula.”

Queste sparizioni sono al vaglio delle autorità competenti che stanno indagando, a breve ci sarà il risultato di alcune indagine che metterà chiarezza sul destino di questi gatti.