Missione compiuta, Jonathan Pireddu è in viaggio verso Monserrato: “Grazie per la generosità”

L’amore e il desiderio di poterlo fare tornare quanto prima a casa, nella sua Monserrato, sono stati la “benzina” giusta per far decollare, in pochi giorni, la raccolta fondi organizzata dagli amici di Jonathan Pireddu, il 36enne morto in Thailandia in seguito a un gravissimo incidente con la sua moto. L’appello lanciato sui social, dopo l’approvazione della famiglia del giovane, ha riscosso un grande successo. “Grazie alla vostra collaborazione siamo riusciti a raggiungere una somma qui in Thailandia che ha permesso a nostro fratello Jonny di iniziare il suo ultimo viaggio verso casa. Possiamo quindi considerare conclusa la raccolta fondi e ringraziarvi tutti, di cuore. La somma totale raccolta in Thailandia è di 168mila Bath. Per quanto riguarda la raccolta in Italia, non siamo a conoscenza delle cifre nel rispetto del lutto e del silenzio della famiglia di Jonny a cui facciamo le nostre più sincere condoglianze”. I parenti di Jonathan Pireddu, quindi, potranno presto dargli una degna sepoltura. Il corpo arriverà nei prossimi giorni, la data sicura non c’è ancora: “A giorni avremo tutte le date e le risposte”, spiega uno dei parenti del giovane.