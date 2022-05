Miss mamma, chi sarà la più bella della Sardegna? Le prime selezioni a Quartu

Dopo il grande successo delle selezioni svolte già da 19 anni in Sardegna dall’agenzia LADY MUSIC MODELS di Gianfranco Campus , venerdì 20 maggio si svolgeranno a Quartu S.E. nell’area spettacoli del Bingo Imperial in Via Brigata Sassari 68 la prima selezione Regionali 2022 del concorso Nazionale di bellezza e simpatia MISS MAMMA ITALIANA . Le Mamme provenienti da tutta il Campidano si scontreranno dalle 21:30 in poi a suon di bellezza , simpatia,defile e quiz sul tema casalingo Le concorrenti in gara sono divise in tre categorie in base alle fasce d’età , la prima categoria e la classica dai 26 anni ai 45 anni , la seconda categoria la gold dai 46 ai 55 anni la terza categoria è l’ever green dai 56 in su. Le mamme elette per categoria accederanno alle finali Regionali del concorso.

La serata sarà presentata dallo showman Krystian Zeta , le coreografie verranno curate da Elisa Caredda della Lady music models.

Il concorso presente nella penisola da ben 29 anni grazie alla Te.ma spettacoli di Paolo Teti è arrivato in Sardegna tramite l’agenzia: LADY MUSIC MODELS di Gianfranco Campus che da 19 anni svolge con successo le selezioni regionali.

Per informazioni : 338/5202081.