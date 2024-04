Miracolosamente viva accanto alla madre morta nell’auto schiacciata a Sant’Antioco: “La vita non vale una manovra azzardata”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Romina Amasio (nel riquadro) sa che non potrà più riabbracciare la madre, Rosalba Piscedda, vittima del terribile schianto sulla 126. Dal letto dell’ospedale la 40enne ricorda quei tragici momenti: “In una frazione di secondo la camionetta dei pompieri ci è venuta addosso, sono riuscita a uscire dalla portiera e chiedere aiuto. Si è avvicinato anche il guidatore della Bmw che ha sorpassato irregolarmente”. Il comandante della polizia Locale di Sant’Antioco: “Mezzi sequestrati e indagini già avviate, saranno complesse perché quello è un tratto di strada abbastanza particolare”.

I medici hanno deciso di far trascorrere la notte prima di decidere se dimetterla già domani dall’ospedale. Ma, anche se l’alba del nuovo giorno arriverà, Romina Amasio continuerà a “vedere nero”, per il dolore causato dalla perdita della madre, Rosalba Piscedda. Era accanto a lei, seduta nel posto accanto al guidatore della Opel Corsa: “Sono provata, molto provata”. Ricorda bene quanto avvenuto: “Ero la passeggera dell’auto, in meno di un secondo, mentre stavamo parlando, ci è venuta addosso la camionetta dei vigili del fuoco. Abbiamo fatto un paio di rotolate verso la cunetta. Sono uscita dalla portiera e ho iniziato a chiedere aiuto”. Singhiozza, ricordando quei terribili e folli momenti, la quarantenne, ma va avanti: “Mi sono resa conto che mamma non si muoveva. C’era tanta gente che stava guardando, ma solo i vigili del fuoco ci hanno aiutato. Una Bmw ha fatto un’invasione di corsia, il guidatore si è fermato. È meglio che non ci parli in questo momento”, dice, cambiando nettamente tono di voce e prendendo tutta la forza che può, ancora provata e con probabili lesioni interne che andranno o appurate o escluse definitivamente dai dottori. “Dovrò stare 24 ore per capire se ci sono e determinare le visite da fare”. Una vita tranquilla, nella sua San Giovanni Suergiu: il lavoro, poi l’esperienza politica tra i banchi del Comune, insieme a Fratelli d’Italia e alla sindaca Elvira Usai, sino a pochi anni fa.

Quando tornerà nel paesino sulcitano sa già che non potrà più fare affidamento sui consigli, sugli abbracci e sull’amore di quella madre che l’ha vista crescere e affermarsi: “Voglio dire che la vita e preziosa e nessuno ne può far sfregio con una manovra azzardata. Anche perchè”, e qui il riferimento torna al guidatore della Bmw, “a quanto pare non era neanche la prima volta”. Le indagini vanno comunque avanti e una dinamica definitiva non c’è ancora, come conferma il comandante della polizia Locale di Sant’Antioco, Gianfranco Lefons: “Andremo a sentire i vigili del fuoco rimasti feriti e anche la figlia della donna deceduta. Abbiamo raccolto già degli elementi e sentito alcune persone ma le indagini vanno avanti e saranno complesse, perché quello è un tratto di strada abbastanza particolare”.