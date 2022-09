Miracolo nel weekend, crollo delle temperature in tutta la Sardegna: da 35 a 25 gradi

La Sardegna respira e nel terzo fine settimana di settembre sarà possibile uscire di casa e non boccheggiare: crollo delle temperature, le massime passeranno da 35 a venticinque-ventisei gradi, con l’entrata di correnti di aria fredda dal nord Europa. Dopo mesi di caldo sfiancante e di aria bollente, per tutta l’Isola è una liberazione. L’Arpas Sardegna certifica il repentino cambio meteorologico: sabato 17 settembre cieli nuvolosi ovunque, temperature in ulteriore diminuzione e venti con rinforzi lungo le coste. I mari saranno molto mossi e, nel pomeriggio, sono previste piogge, come già domani, venerdì sedici settembre. Domenica stesso copione, con la temperatura massima che in tutta la Sardegna non supererà mai i 26 gradi.

Si tratta, però, solo di una temporanea liberazione dal grande caldo: la nuova settimana, infatti, vedrà una risalita della colonnina di mercurio con le temperature massime che toccheranno anche picchi di trentadue gradi. Poi, la speranza di tutti è di un nuovo e consolidato crollo dell’afa, visto che arriverà ufficialmente l’autunno.