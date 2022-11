Miracolo dopo decenni di attesa a Quartu, asfaltate le prime strade colabrodo nel litorale

Miracolo dopo oltre trent’anni di attesa nel litorale di Quartu. Nelle ultime settimane, grazie anche all’assenza di piogge, gli operai hanno asfaltato varie strade, dalla zona subito dopo Bellavista sino a Capitana. Betoniere e tanto, tanto cemento per dire addio, si spera a lungo, alle buche e ai crateri. Da via S’Oru e Mari sino a via Serchio, la via che conduce alla marina di Capitana e che costeggia l’hotel Sighientu, passando per il dedalo di viuzze dietro via Liri, accanto al supermercato. I denari, un milione di euro, erano già stati stanziati dalla Giunta Milia, che aveva deciso di destinare una parte dei tre tre milioni e mezzo solo per riqualificare le strade vicino al mare. I lavori andranno avanti almeno sino a fine mese, poi riprenderanno subito dopo l’Epifania, a gennaio 2023.

Sono ancora tante le strade non asfaltate, soprattutto nella zona di Flumini più distante dalla sabbia e dal mare. I residenti, finalmente, non dovranno più avere paura ad ogni temporale di ritrovarsi quasi sott’acqua o di dover subire danni, anche gravi, alle automobili. Un plauso alle nuove strade asfaltate dal Comune arriva anche dall’associazione turistica cittadina: “Arrivano gli asfalti nuovi a Costa degli Angeli, un’area turistica che attendeva da anni una rinascita, un asset strategico che ruota intorno alla marina di Capitana ed al resort Sighientu”.