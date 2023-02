Minaccia la ex inviando foto di una pistola su WhatsApp, 39enne nei guai a Settimo San Pietro.

Stamattina a Settimo San Pietro, i carabinieri della Stazione di Iglesias hanno notificato a un trentanovenne un’ordinanza applicativa della misura cautelare del “divieto di avvicinamento alla parte offesa” e dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza. Il provvedimento discende dall’accurata informativa di reato prodotta dai militari alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, in relazione all’attività di stalking posta in essere dall’uomo nei confronti della ex compagna residente a Iglesias. Per fare in modo che non possa più andarla a tormentare, l’autorità giudiziaria ha imposto anche che l’uomo non possa uscire dal comune di Settimo San Pietro se non con espressa autorizzazione.

I carabinieri, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Sinnai e del Nucleo Cinofili di Cagliari, Sezione ricerca armi ed esplosivi, hanno nell’occasione dato seguito a un decreto di perquisizione che ha permesso di rinvenire la pistola la cui immagine era stata trasmessa con fare minaccioso alla donna tramite WhatsApp solo pochi giorni fa. Si tratta fortunatamente di una scacciacani ma l’episodio è comunque gravissimo. Qualora l’uomo dovesse dare seguito ulteriore al proprio fine di perseguitare la propria ex, verranno sicuramente adottati provvedimenti ulteriori e più restrittivi della libertà personale dell’interessato.