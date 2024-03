Minacce e strategia del terrore in Italia dopo l’attentato a Mosca: in Puglia scuole chiuse e stop a tutti i treni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La strategia del terrore sale anche in Italia. Un allarme bomba a Trani ha fatto scattare tutte le massime misure di sicurezza, dopo che il governo ha innalzato il livello di allerta in 28 mila luoghi sensibili: scuole chiuse e stop alla circolazione dei treni. All’alba un messaggio vocale del sindaco Amedeo Bottaro ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dopo il ritrovamento di un biglietto in stazione che annunciava la presenza di un ordigno in un istituto scolastico non precisato della città. Non solo: è stato deciso lo stop a tutti i treni: nel biglietto che annunciava la presenza della bomba erano infatti segnalate bombe alla stazione e in non meglio precisati istituti della città.

Poco distante, a Barletta, è stato ritrovato un biglietto di minacce: “Il 25 marzo sarà il vostro inferno”.