Milia a Radio CASTEDDU: “Viale Marconi, quanta confusione; esperimento da rivedere”

“Sta andando male, ma sperimentiamo ancora per qualche mese”, così il sindaco di Quartu Graziano Milia in diretta su Radio Casteddu sul senso unico in viale Marconi, “magari sarebbe stato meglio partire tra Natale e Capodanno e fare in modo che i lavori per la segnaletica venissero fatti di notte”