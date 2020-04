Milena, la super tifosa del Cagliari incita il vicinato col megafono: “Via Bacaredda, sveglia!”

Megafono in mano e corde vocali ben tese, Milena Masala esce di casa e dà la “sveglia” ai tanti cagliaritani chiusi in casa per l’emergenza Coronavirus: “Scirarindi, dobbiamo vivere e non dormire sennò quando ci svegliamo sarà peggio”. GUARDATE il VIDEO