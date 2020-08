Mihajlovic positivo al Covid, il Corriere della Sera: “Anche lui colpito dalla maledizione della Sardegna”. Il tecnico del Bologna, reduce dalla leucemia e dal trapianto che lo ha salvato, risulta positivo e asintomatico: il Corriere insiste con la “maledizione” sarda, e continuano le polemiche. Il mister è stato ritratto in foto in Sardegna mentre giocava a calcetto con Briatore, Bonolis e Rovazzi. La figlia Virginia, presente nella vacanza sarda insieme alla sorella e alla moglie di Mihajlovic, ha comunque rassicurato tutti sulle condizioni dell’allenatore: “Vi ringrazio per i messaggi che mi state mandando, ma siate tranquilli, papà sta benissimo ed è completamente asintomatico. Ovviamente anche noi, venendo dalla Sardegna e da Porto Cervo, siamo stati sottoposti a tampone. Vi abbraccio”, ha spiegato su Fb.