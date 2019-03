Migranti, caso “Mare Jonio”: indagato l’ex leader dei No Global Casarini

Il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, e il pubblico ministero Cecilia Baravelli hanno iscritto nel registro degli indagati il capo missione della Ong Mediteranea Luca Casarini, ex leader dei no global. La decisione è stata presa dopo sette ore di interrogatorio in qualità di testimone