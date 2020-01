Migranti, Cappellacci: “Ecco gli unici trasporti efficienti e garantiti dal governo Conte”

“Ecco gli unici trasporti garantiti dal Governo PD-Cinquestelle: oggi in Sardegna è avvenuto l’ennesimo sbarco di migranti provenienti dall’Algeria”. Così Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia Sardegna, commenta l’arrivo di oltre 50 migranti sulla costa meridionale della Sardegna. “La nostra isola è l’unica Regione – osserva Cappellacci- in cui il flusso migratorio continua tutto l’anno, sotto silenzio, nonostante i ripetuti allarmi rilanciati perfino da Frontex e dagli 007 sul fatto che la rotta Algeria-Sardegna rappresenti un pericolo per la sicurezza nazionale. Più volte – ricorda Cappellacci- abbiamo provato a svegliare il Governo dal suo torpore, sollecitando azioni concrete per bloccare le partenze, ma dopo le dichiarazioni di facciata nulla è cambiato. La situazione viene scaricata sulle comunità locali, sulle forze dell’ordine, sui cittadini che quotidianamente fanno i conti con le conseguenze di un’immigrazione senza criteri e senza controlli. Questa non è accoglienza e nulla ha di umanitario: è un cinico traffico di persone umane, che alimenta un enorme giro d’affari a vantaggio della criminalità organizzata e della micro-criminalità. Se questo governo – ha concluso Cappellacci- non ha a cuore la sicurezza dei cittadini e delle nostre comunità, deve andare subito a casa”.