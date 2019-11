Miglior resort al mondo: il Forte Village riconferma il prestigioso riconoscimento

É il Forte Village il vincitore del prestigioso riconoscimento “World’s Leading Resort” ricevuto in occasione dell’attesissima cerimonia di gala dei World Travel Awards 2019 tenutasi presso la Royal Opera House Muscat in Oman il 28 Novembre 2019. Al premio, riconfermato per ben 22 anni consecutivi, a testimonianza dell’unicità del resort nel settore dell’ospitalità a livello mondiale, si aggiungono i due titoli di World’s Leading Sports Academy 2019 e World’s Leading Sports Resort 2019, un tributo alla sua offerta sportiva senza pari.

I prestigiosi World Travel Awards, istituiti dall’imprenditore Graham E. Cooke nel 1993, rappresentano uno dei riconoscimenti più ambiti dagli operatori dell’industria turistica internazionale, che nel corso dell’anno si sono distinti per la qualità dei loro servizi.