Migliaia di messaggi di solidarietà e donazioni per Paolo Palumbo, lacrime di gioia per il sardo malato di Sla

“Mio fratello. Lui, che non si è mai lasciato andare, che se ha mai versato una lacrima era per le risate tra amici… oggi ha ceduto. Ha ceduto difronte a voi, che lo tenete nel cuore. Di fronte a tutti coloro che hanno donato per dargli una speranza. Ti voglio bene, Paolo”. Così il fratello Rosario, che ha scritto un bellissimo messaggio nella pagina ufficiale Facebook del fratello malato di Sla e che sta raccogliendo soldi per poter andare a curarsi in Israele. Nei giorni scorsi qualche “sciacallo” del web ha scritto messaggi di odio e morte nei confronti di Palumbo: “Tanto morirai prima di andare in Israele”. Parole folli che, fortunatamente, vengono cancellate dai tantissimi messaggi di vicinanza e solidarietà arrivati a getto continuo nel Facebook del 23enne malato di Sla. E la caccia ai soldi per tentare di poter guarire dalla malattia va avanti, per donare basta collegarsi a questo link: http://gofundme.com/aiutiamo-paolo