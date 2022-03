Miele si è smarrito a Quartu, l’appello a Radio Zampetta Sarda

SMARRITO

SOS A RADIO ZAMPETTA PER MIELE, SCOMPARSO A QUARTU ZONA SCALPELLINO.

CONDIVIDIAMO!

Miele, maschio, 1 anno e mezzo circa, sterilizzato, senza collare.

Colore del pelo: bianco e miele con macchioline (schiena) e strisce (coda) color caramello.

Occhi: miele.

Taglia: medio/grande.

Segni particolari: macchiolina bianca sulla schiena.

“Lui è Miele, manca da casa dal 20 febbraio da Quartu Sant’Elena, zona Scalpellino (via dell’Autonomia Regionale Sarda) o la nuova 125 (la nostra casa costeggia questa strada)”

CONTATTI: 3202974715, 3247758126

Aggiornamenti: di Miele ancora nulla.

Oggi, 20 marzo, ci siamo messi in contatto con una signora per un gatto simile a Miele che si trova in via Is Ammostus