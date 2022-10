Microchippatura gratuita, lotta al randagismo e nuova area cani in arrivo a Monserrato

Monserrato – Microcippatura gratuita, lotta al randagismo e nuova area cani in arrivo: ecco tutte le novità per gli amici a quattro zampe. Mercoledì 26 ottobre presso l’impianto di Riu Saliu, dalle 9,30 alle 12,30, ci sarà una giornata dedicata alla microcippatura. “L’assessorato è sensibile ai temi del randagismo e dell’abbandono” spiega la vicesindaca Maristella Lecca – a breve “inizieremo delle campagne per l’adozione dei cani del canile in collaborazione con la polizia locale che si è sempre mostrata sensibile a questa problematica”. Non solo: “Verranno coinvolte le associazioni animaliste e riusciremo, così, ad aiutare i nostri amici a quattro zampe

bisognosi”.

Proseguono intanto i lavori nell’area cani in piazza Primo Maggio, “siamo a buon punto, i ritardi sono stati causati dall’arrivo dei materiali ma, ben presto, gli animali potranno avere una nuova area dove potranno scorazzare felici insieme ai loro padroni” conclude Lecca.