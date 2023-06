Michelino, piccolo e dolcissimo: gli diamo una casa?

TAGLIA PICCOLA, DOLCISSIMO 1 ANNO. GLIELA DIAMO UNA CASETTA?

Abbandonato vicino alla discarica di Cagliari come un oggetto vecchio! Magrissimo, disidratato e spaesato, non sappiamo cosa può aver passato questo giovane cagnolino di 1 anno, ma sappiamo che scriveremo per lui un futuro bellissimo. Grazie a Simonetta per averlo portato in salvo quel giorno e avergli permesso di arrivare sino a noi per trovare una nuova casa.

Benvenuto Michelino!

Taglia piccola, 1 anno, simil yorkyno, socievole con cani e gatti, si trova a Cagliari.

X info sms al 3385487889 o www.associazioneamicomio.it

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram