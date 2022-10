“Mia madre e 3 fratelli sfrattati perchè non pagano l’affitto a Selargius, ci serve una nuova casa”

Dieci mensilità non pagate, la proprietaria che li trascina davanti al giudice e la decisione, a maggio: “Sfratto esecutivo”. Possibilità di avere ancora un tetto sopra la testa tra pochi giorni, per 4 persone di Selargius? Nessuna. Si tratta di una donna di 62 anni e dei suoi tre figli di ventotto, 35 e 33. A brevissimo dovranno liberare l’appartamento, che si trova in una traversa di via Roma. A lanciare l’appello è l’unica figlia femmina della sessantaduenne, Elena: “Purtroppo ci sono state varie difficoltà che non hanno consentito il pagamento degli affitti. Non tutti i miei fratelli lavorano, uno ha appena trovato un’occupazione e mia mamma fa la badante. In casa entrano solo mille euro al mese”. Pochi per fare fronte alle tante spese e anche al pagamento dell’affitto. “Avevamo cercato di pagare qualcosina prima della decisione del giudice, ma non ce l’abbiamo fatta. Forse, mia mamma e i miei tre fratelli riusciranno a restare nell’abitazione per un altro mese, ma poi dovranno andarsene. Siamo andati a chiedere aiuto al Comune, ma non ci vogliono dare una casa popolare perchè dicono che non ce ne sono”.

L’alternativa a dover dormire per strada è solo una, un nuovo appartamento: “Se ci fosse qualcuno che ha anche solo due stanze, non chiediamo chissà quali grandi spazi, sarebbe perfetto. Possiamo anche arrivare a pagare 500-550 euro al mese, non di più, visto che tutti i prezzi, a partire dall’energia, sono nettamente aumentati. Chiunque possa aiutarci può scrivere alla seguente email: [email protected] “.