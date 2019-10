“Mi hanno rubato il portafoglio al cimitero di Quartucciu, dentro ci sono le foto dei miei genitori”

Si è recata al cimitero di Quartucciu per rendere omaggio ai suoi genitori, seppelliti in due bare “a livello terra”. Susanna Mainas, 53 anni, si è distratta per pochi secondi: quelli sufficienti, per qualcuno, per infilare una mano dentro la sua borsetta e sfilare il portafoglio, “di colore rosso, senza nessun marchio. Dentro c’erano ottanta euro, soldi che mi servivano per la spesa, più tutti i documenti che ho già rifatto e, soprattutto, le foto dei miei figli da piccoli, di mio marito da giovane e di mia mamma e mio papà”. Un colpo durissimo, una perdita “grave” che fa ancora più male per il luogo nel quale è avvenuto il furto: in un cimitero. La donna ha già presentato una dettagliata denuncia ai carabinieri della stazione di Selargius: “Il furto è avvenuto oggi, 31 ottobre 2019, verso le 10:30 in via don Minzoni. Mi sono accorta, dopo essere andata a gettare qualche fiore secco, che la borsetta che avevo lasciato accanto ad una tomba era molto più leggera”. E, infatti, non c’era più il portafoglio.

La 53enne è molto amareggiata: “Mi chiedo chi possa aver avuto il coraggio di compiere un gesto così schifoso, un furto in un luogo sacro. Chiunque abbia visto il mio portafoglio o sappia fornirmi notizie utili, mi chiami a qualunque ora al +393334665937”.