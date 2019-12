Mezzo milione di italiani non ha i soldi per comprare i farmaci

Una situazione sconfortante quella fotografata dalla Fondazione Banco Farmaceutico onlus: 473mila persone nel 2019 non hanno potuto sostenere spese per l’acquisto di farmaci a causa di problemi economici . Come riporta l’Agi “La richiesta di medicinali da parte degli enti assistenziali è cresciuta, in 7 anni (2013-2019) del 28%. Nel 2019, si è raggiunto il picco di richieste, pari a 1.040.607 confezioni di medicinali (+4,8% rispetto al 2018). Servono soprattutto farmaci per il sistema nervoso (18,6%), per il tratto alimentare e metabolico (15,2%), per l’apparato muscolo-scheletrico (14,5%) e per l’apparato respiratorio (10,4%).

Ogni persona spende, in media, 816 euro l’anno per curarsi, mentre i poveri solo 128; tuttavia, le famiglie non povere spendono per i farmaci non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale il 42% del proprio budget sanitario, mentre quelle povere il 62,5%. Questo, perché possono investire meno in prevenzione. Approfondisci la notizia su AGI.IT