Nuova linea della metropolitana: treni veloci da Settimo fino a Dolianova e Senorbì

C’è il via libera della giunta regionale di Solinas. L’Arst avrà 100 mila euro a disposizione per studiare il tracciato che collegherà Settimo San Pietro fino a Senorbì, e attraverso Dolianova, con una linea di servizio ferrotranviario. Un treno veloce che andrà ad allacciarsi alla linea metropolitana che da Settimo San Pietro arriva a Monserrato e da lì in piazza repubblica a Cagliari e, presto, in piazza Matteotti sempre nel capoluogo.

L’esecutivo regionale ha detto sì allo studio di fattibilità “propedeutico alla progettazione di un servizio ferrotranviario nella tratta Settimo San Pietro-Dolianova-Senorbì con contestuale analisi delle connessioni intermodali con i territori del Sarcidano e del Gerrei”.

Il progetto è poi quello di collegare le stazioni della nuova linea tutti i paesi della zona (Isili, Barrali, Mandas, ecc) con dei bus rapidi, garantendo così collegamenti rapidi con Cagliari.