Metropolitana leggera da Cagliari a Sestu, ora si parte: ecco il tracciato

Metropolitana a Sestu. Ora la Regione fa sul serio. Un linea di metro leggera collegherà Sestu con il Policlinico di Monserrato e con la stazione ferroviaria di via Roma a Cagliari. Correrà lungo la strada Sestu-Monserrato, tra terreni agricoli e i quartieri Dedalo e Villaggio Ateneo e lungo la strada Pitzu Pardu a Selargius. La Regione è al lavoro per la progettazione finale dell’opera.

L’Assessore dei Trasporti ha dato mandato alla Direzione generale dei Trasporti di porre in essere, tutti gli atti necessari per definire e condividere, con le amministrazioni di Monserrato, Sestu e Selargius il tracciato della “Direttrice Sestu”. Per arrivare ad una stima quanto più attendibile delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell’infrastruttura.

Il prolungamento verso Sestu, una delle più importanti porte d’ingresso della Città metropolitana quanto a intensità di traffico e che ospita la più importante area commerciale della Sardegna, coinvolge un bacino di utenza di diverse decine di migliaia di persone. E l’obiettivo della Regione è di rafforzare la direttrice nord di collegamento con Cagliari attraverso la messa a disposizione di un sistema di trasporto rapido di massa ambientalmente sostenibile come linea metropolitana.

La direzione generale dei Trasporti ha identificato e condiviso il tracciato con i comuni coinvolti di Monserrato, di Sestu e di Selargius, ed ha definito la lunghezza della tratta, pari a circa 4,5 km. La stima dell’importo per la realizzazione dell’opera, precisa l’assessore, è di circa 41 milioni di euro, senza tenere conto della fornitura dei veicoli.

Il consiglio comunale di Sestu ha già approvato il tracciato in variante al Puc. Si snoderà lungo la direttrice della strada comunale Sestu – Monserrato, interessando esclusivamente terreni a vocazione agricola (con costi minori anche per gli espropri), darà la possibilità di creare una stazione di arrivo su terreni comunali, permettendo anche l’individuazione di un punto di arrivo in prossimità di un parcheggio di scambio. Mettendo in relazione anche i due quartieri residenziali già attuati come “Dedalo” e “Villaggio Ateneo”, creando anche una fermata della metro.

Il comune di Selargius ha espresso il proprio parere positivo sul tracciato proposto da Sestu lungo la strada vicinale Pitzu Pardu, pur rimandando l’adozione della conseguente variante al Puc, mentre il Comune di Monserrato ha comunicato che è imminente la presentazione del tracciato in consiglio comunale.