Nel corso dell’ormai imminente weekend l’instabilità temporalesca sarà solo un ricordo sull’Italia.

Ilmeteo.it comunica che già dalla giornata di lunedì 10 è atteso un ritorno in grande stile del famigerato anticiclone africano che si distenderà per bene sul bacino del Mediterraneo. Anche le temperature sono previste in deciso aumento con valori oltre i 32 C nelle principali città e punte massime fino a 38 C.