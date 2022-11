Meteo Casteddu, temperature in aumento su tutta la Sardegna ma l’autunno è dietro l’angolo

Le previsioni meteo per Cagliari e Sardegna aggiornate per giovedì 3 novembre. Il tempo sarà ancora stabile e prevalentemente soleggiato con temperature in aumento. La Sardegna sarà influenzata da correnti umide occidentali che determineranno qualche nube soprattutto nel nord dell’isola. Addentriamoci nelle quattro province storiche con le previsioni di 3B Meteo: A Cagliari il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 14°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sudest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. Per la provincia di Sassari si prevede cielo poco nuvoloso per tutta la giornata. La temperatura massima registrata sarà di 25°C e la minima di 13°C. I venti saranno moderati per l’intera giornata, provenienti al mattino da Sud-Sudest e al pomeriggio da Sudovest. Il mare, sarà da calmo a poco mosso nell’arco dell’intera giornata, come riportiamo da Meteo.it.

Torniamo su 3B Meteo per la provincia di Oristano dove il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso. La temperatura massima sarà di 26°C e la minima di 12°C. I venti saranno deboli per tutta la giornata e provenienti da Est-Sudest al mattino, da Sudovest al pomeriggio. Il mare sarà poco mosso. La provincia di Nuoro sarà caratterizzata da cielo poco nuvoloso per tutta la giornata. La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 12°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sud-Sudest, tesi al pomeriggio provenienti da Sudovest. Il mare sarà poco mosso per l’intera giornata, come si evince da Meteo.it. Sembrava che l’autunno stesse mostrando i suoi primi segni ma a quanto pare la calda stagione continua a regnare nella nostra bella isola. Vedremo nei prossimi giorni cosa ci riserverà il tempo, quindi continuate a seguire Meteo Casteddu ogni giorno su Radio Casteddu Online alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35. A cura di Claudia Saba.