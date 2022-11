Meteo Casteddu, sulla Sardegna temporali e freddo: arriva il ciclone autunnale

Le previsioni meteo per Cagliari e Sardegna aggiornate per venerdì 4 novembre. Per la giornata di domani è in vista una perturbazione che attraverserà la Sardegna con conseguenti rovesci e temporali sparsi sia la notte che al mattino. Ci sarà una tregua pomeridiana ma alla sera si rinnoveranno acquazzoni e temporali. Si arriverà anche a un calo termico di oltre 8°C. Andiamo ad approfondire le previsioni dagli esperti di 3B Meteo per le quattro province storiche dell’isola. A Cagliari il cielo sarà molto nuvoloso al mattino con rovesci anche temporaleschi che andranno ad attenuarsi nel pomeriggio. Sono previsti 11 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 18°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Nord-Nordovest. Il mare sarà mosso. A Sassari il cielo sarà molto nuvoloso al mattino con deboli piogge. Nel pomeriggio è previsto un rasserenamento. La serata sarà caratterizzata da molte nubi e rovesci anche temporaleschi con 20 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 11°C. I venti saranno tesi al mattino e provenienti da Ovest, forti al pomeriggio e provenienti da Ovest Nord-Ovest. Il mare sarà agitato per tutta la giornata con altezza delle onde che potrebbe arrivare fino a 4,4 metri come riporta Meteo.it.

Torniamo su 3B Meteo per la provincia di Oristano che sarà caratterizzata da cielo molto nuvoloso al mattino, con deboli piogge e in serata molte nubi e rovesci anche temporaleschi. La temperatura massima registrata sarà di 22°C e la minima di 13°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il mare sarà mosso. A Nuoro è previsto cielo molto nuvoloso per tutto l’arco della giornata. Al mattino si verificheranno deboli piogge che andranno ad attenuarsi nelle ore pomeridiane. In serata sono previsti rovesci anche a carattere temporalesco con 16 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 13°C. I venti saranno tesi per l’intera giornata e provenienti al mattino da Ovest-Sudovest, al pomeriggio da Ovest. Il mare sarà da calmo a poco mosso per tutta la giornata come si evince da Meteo.it Sarà mica davvero arrivato l’autunno? E quanto durerà? Continuate a seguirci per aggiornarvi sulle prossime previsioni meteo per tutta la Sardegna, sempre su Radio Casteddu Online con le previsioni di Meteo Casteddu ogni giorno alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35. A cura di Claudia Saba.