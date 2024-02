Meteo Casteddu, sulla Sardegna ritorna la pioggia: ombrelli aperti dopo quasi due mesi

Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per sabato 10 febbraio 2024. Tutta l’Isola sarà abbracciata da un’area di bassa pressione responsabile di maltempo con acquazzoni soprattutto al mattino. I venti saranno moderati e il mare molto mosso. Vediamo nello specifico consultando i dati di “3Bmeteo”: A Cagliari il cielo sarà molto nuvoloso al mattino con deboli piogge che andranno ad assorbirsi nel pomeriggio per poi riprendere dalla sera. Sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 15°C. I venti saranno tesi per tutta la giornata e provenienti al mattino da Sud-Sudest, al pomeriggio da Ovest-Sudovest. Il mare sarà mosso. A Sassari il cielo sarà molto nuvoloso con deboli piogge che si assorbiranno in serata. Sono previsti 7mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 12°C. I venti saranno forti al mattino e provenienti da Sud, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudovest. E’ prevista allerta meteo per il vento. Il mare sarà molto mosso, come si evince da “Meteo.it”.

Torniamo ai dati di “3Bmeteo”: A Oristano il cielo sarà molto nuvoloso con deboli piogge per tutta la giornata. Sono previsti 7mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 12°C. I venti saranno tesi per l’intera giornata e provenienti al mattino da Sud, al pomeriggio da Sudovest. Il mare sarà mosso. E’ prevista allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge. Sono previsti 23mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 10°C. I venti saranno tesi per tutta la giornata e provenienti al mattino da Sud-Sudovest, al pomeriggio da Ovest-Sudovest. E’ prevista allerta meteo per la pioggia. Sarà dunque un weekend piovoso e ventoso, con temperature che non supereranno i 19°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buon fine settimana e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba.